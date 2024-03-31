Срок до 1 апреля. Пенсионерам следует подать заявление на новую льготу

В скором времени пенсионеры по всей России смогут воспользоваться новой льготой - скидкой на проезд в общественном транспорте. Это долгожданное решение призвано облегчить жизнь пожилым людям, особенно перед началом дачного сезона.

Недавно на Урале было принято решение предоставить пенсионерам скидку на проезд в пригородных поездах с апреля месяца. Теперь они смогут экономить половину стоимости проезда, делая поездки к своим загородным участкам более доступными.

Эта льгота особенно актуальна для пенсионеров-дачников, которых в стране много. В апреле они будут активно посещать свои дачи для весенних работ, и скидка на проезд значительно снизит их расходы на транспорт.

Кто сможет воспользоваться льготой

Получатели страховой пенсии по старости и те, кто достиг пенсионного возраста по старым правилам (женщины от 55 лет и мужчины от 60 лет), смогут воспользоваться этой льготой. Для этого необходимо предъявить соответствующие документы и подать заявление заранее, чтобы начать экономить на поездках уже с 1 апреля, пишет ngnovoros.ru.