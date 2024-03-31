Принято решение повысить пенсию во второй раз. Для всех пенсионеров готовится сюрприз

С увеличением прожиточного минимума во второй раз в этом году пенсионеры по всей России ожидают увеличения своих выплат. Эта мера затронет особенно тех граждан, чьи пенсии находятся на минимальном уровне, и прибавка будет начисляться в связи с ростом прожиточного минимума.

Уже с начала года прожиточный минимум вырос не только на федеральном уровне, но и в каждом регионе страны. Например, в Воронежской области минимальный уровень пенсии составит 12 тысяч рублей, а в Хабаровском крае – 17 тысяч рублей. В Новосибирской области минимум вырос до 13 тысяч рублей. С января страховые пенсии для всех неработающих пенсионеров уже выросли на 7,5 процента. Однако в течение следующего месяца ожидается еще одно увеличение выплат.

Схема увеличения пенсии

По новой схеме сначала пенсия будет проиндексирована, а затем к ней будет добавлена социальная доплата до нового прожиточного минимума, если исходная пенсия была ниже. В результате пенсионеры получат двойное увеличение своих выплат, пишет ngnovoros.ru.