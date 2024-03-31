Теперь строжайше запрещено: пенсионеров, у которых есть дети или внуки предупредили

Эксперты предупреждают о новом виде мошенничества, направленном на граждан с молодыми членами семьи.

Преступники не только звонят, утверждая, что ваш родственник попал в беду и нуждается в финансовой помощи, но и могут подделать голос, используя специальные программы. Изощренные схемы мошенничества делают отличие оригинала от подделки сложным.

Пожилые граждане должны быть бдительны

Пожилые граждане должны быть бдительны и не поддаваться на подобные звонки. Важно связываться с родственником по известному номеру телефона в случае сомнений. Пожалуйста, будьте осторожны и следите за обновлениями от вашего банка, пишет ngnovoros.ru.