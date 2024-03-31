Курьер «Самоката» из Новосибирска покончил с собой — что известно

История о курьере из Новосибирска, который, по предварительным версиям следствия, покончил с собой, оставляет многих в городе в глубоком шоке и грусти. Пока что выводы делать рано, так как ведется следствие.

Тело молодого человека было обнаружено 30 марта 2024 года

Известно, что тело молодого человека было обнаружено 30 марта 2024 года. Он жил в Краснообске и работал курьером. Все, кто знал его лично или сталкивался с ним по работе, оставляют теплые воспоминания о нем. Они описывают его как доброго, вежливого и улыбчивого парня. Его коллеги отмечают его профессионализм и приятное общение. Многие жители города выражают соболезнования его близким и родным.

Следственные органы проводят проверку по данному факту, чтобы выяснить все обстоятельства этой трагедии: было ли это самоубийство или есть другие обстоятельства, пишет Весь Искитим.