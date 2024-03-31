Снятый в 2021 году сериал с Артуром Смольяниновым положили на полку

Сериал под названием «Ростов 2», в котором снялся Артур Смольянинов* не был выпущен на экраны спустя три года после завершения съемок. Информация об этом появилась в издании «Царьград».

Материал остался неиспользованным

Съемки данного проекта проходили в 2021 году в исторической части Костромы, с активным участием местных жителей. Однако, несмотря на проделанную работу, по данным студии «Кострома Фильм», материал так и остался неиспользованным. Причиной невыхода сериала на экраны, предположительно, стал статус иностранного агента, который поучил Артур Смольянинов*.

Таким образом, несмотря на красивую атмосферу и длительную работу над новым проектом, его судьба остается неопределенной в связи с участием артиста в сериале.

*Признан иностранным агентом по решению Минюста РФ