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Снятый в 2021 году сериал с Артуром Смольяниновым положили на полку

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Снятый в 2021 году сериал с Артуром Смольяниновым положили на полку
Знаменитости
Источник фото: @chelovek.cilveks.human

Сериал под названием «Ростов 2», в котором снялся Артур Смольянинов* не был выпущен на экраны спустя три года после завершения съемок. Информация об этом появилась в издании «Царьград». 

Материал остался неиспользованным

Съемки данного проекта проходили в 2021 году в исторической части Костромы, с активным участием местных жителей. Однако, несмотря на проделанную работу, по данным студии «Кострома Фильм», материал так и остался неиспользованным. Причиной невыхода сериала на экраны, предположительно, стал статус иностранного агента, который поучил Артур Смольянинов*. 

Таким образом, несмотря на красивую атмосферу и длительную работу над новым проектом, его судьба остается неопределенной в связи с участием артиста в сериале. 

*Признан иностранным агентом по решению Минюста РФ

Информационное агентство «Informing»

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