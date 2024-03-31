Исчезнет на всех заправках. Серьезное изменение на российских АЗС

С 1 апреля 2024 года на заправках сетей «Газпромнефть» и «Лукойл» в России, превышающих 1500 АЗС, вводится постоплатная система по выдаче топлива. Теперь все водители сначала могут заправить свои авто, а только затем оплатить топливо.

Прежде, напомним, водители совершали оплату в кассе АЗС, а затем заправлялись. Теперь им нужно вставить заправочный пистолет в бензобак и заправиться на нужную сумму или объем. Оплата топлива осуществляется после заправки.

На многих АЗС водители будут информироваться о необходимости оплаты после заправки с помощью голосовых информаторов. По мнению экспертов, новый порядок оплаты поможет сократить время, затрачиваемое автомобилистами на заправку, пишет ngnovoros.ru.