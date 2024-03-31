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Нужно успеть до 1 апреля: Сбербанк предупреждает всех, кто использует «Сбербанк Онлайн»

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Нужно успеть до 1 апреля: Сбербанк предупреждает всех, кто использует «Сбербанк Онлайн»
В России
Автор фото: Кагаев Дмитрий

Внимание, пользователи мобильного приложения «Сбербанк Онлайн»! С 1 апреля вас ожидают важные изменения непосредственно от банка. Сбербанк информирует владельцев банковских карт о завершении нескольких ключевых программ, запущенных в начале весны. 

Можете воспользоваться скидками до 50%

В рамках этих программ были предоставлены различные бонусы и привилегии для клиентов, но их срок действия подходит к концу. Данное сообщение призвано уведомить всех пользователей мобильного приложения, чтобы они могли активно планировать свои финансовые действия и воспользоваться доступными бонусами до их завершения. Например, до конца марта вы можете воспользоваться скидками до 50% на снаряжение и одежду для зимних видов спорта через сервис «Мегамаркет» Сбербанка. 

Доступны программы со скидками

Не упустите возможность обновить свой гардероб для активного отдыха! Кроме того, до 31 марта будут доступны программы со скидками на аптечную косметику, различные продукты питания и товары для дачного сезона. Пользуйтесь выгодными предложениями и экономьте с Сбербанком! 

Не забывайте, что у вас есть возможность списать до 40% от стоимости товара с помощью бонусов, накопленных на вашей карте. Сбербанк оценивает вашу лояльность и стремится делать ваше финансовое путешествие еще более выгодным и приятным, пишет ngnovoros.ru.

Информационное агентство «Informing»

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