Значительное повышение: Голикова озвучила новый размер пенсии уже с 1 апреля

Пенсионный фонд нацелен на постепенное увеличение размеров страховой пенсии до 18 521 рубля в месяц, что способствует обеспечению более комфортных условий жизни и уровня социальной защиты для пожилых граждан. Однако, для получения такой пенсии необходимо соблюдать определенные условия: женщинам требуется достичь возраста 60 лет, а мужчинам – 65 лет.

Кроме того, необходимо иметь минимальный трудовой стаж от 14 до 15 лет в зависимости от года выхода на пенсию. Государство призывает граждан продолжать работать и активно участвовать в экономике, чтобы обеспечить стабильность пенсионной системы и достойный уровень жизни для пожилых людей.

Эти меры направлены на поддержку и социальную защиту граждан в пожилом возрасте, способствуя улучшению качества их жизни, сообщает ngnovoros.ru.