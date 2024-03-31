Обяжут всех до единого: всех, у кого есть квартира и автомобиль, ждет сюрприз с 31 марта

Российские граждане, владеющие квартирами или автомобилями, получили уведомление о введении новых правил, которые вступят в силу с 31 марта и затронут их имущество, пишет ngnovoros.ru.

Согласно новому положению, собственники недвижимости и автотранспорта будут обязаны соблюдать определенные процедуры, связанные с уведомлением о необходимости уплаты налогов. Это касается как автомобилей, так и квартир, находящихся в собственности у россиян. Юрист Ирина Сивакова подчеркивает, что правительством утверждены соответствующие документы для данной цели. Теперь уведомление о налогообложении объектов можно будет получить иным способом.

Самостоятельно зарегистрировать свои объекты

В случае, если информация о постановке на налоговый учет не поступила автоматически, владельцам придется самостоятельно зарегистрировать свои объекты. Это можно сделать в любом многофункциональном центре (МФЦ), где сотрудники будут принимать необходимые документы, подтверждающие право собственности.

Нужно отметить, что россиянам необходимо предоставить всю информацию о налогооблагаемых объектах за 2023 год до конца текущего года и своевременно уплатить соответствующие налоги.