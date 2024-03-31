Указ подписан. Какие товары полностью исчезнут с прилавков магазинов уже с 1 апреля 2024 года

С 1 апреля российские магазины лишатся нескольких популярных товаров из-за решения контролирующих органов и крупных федеральных сетей. Лапша быстрого приготовления марки Nissin Foods, содержащая генно-модифицированную сою, будет полностью изъята из продажи из-за указа Роспотребнадзора. Это способствует сохранению здоровья покупателей, но приведет к исчезновению продукции с полок магазинов.

Также многие крупные сети, такие как «Лента», «Ашан», «ВкусВилл», перенесут часть ассортимента в онлайн-магазины, освободив полки физических магазинов. Покупатели смогут заказывать товары онлайн с доставкой на дом, включая бытовую химию, товары для дома и продукты питания. Эти изменения также вступят в силу начиная с апреля, пишет ngnovoros.ru.