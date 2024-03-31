Из пенсии вычтут 4599 рублей в апреле. Пенсионеров предупредили об изменении

Пенсионеров предупредили об изменении в правилах взыскания денег из пенсий, принятом Верховным судом. Согласно новому решению, с апреля определенные суммы могут быть вычитаны из пенсионных выплат. Вычет до 20 процентов возможен только при решении Социального фонда, например, в случае ошибочного начисления.

В случае исполнительного производства у судебных приставов, суд может разрешить вычет до 50 процентов, а при компенсации вреда здоровью — до 70 процентов. Учитывая средний размер пенсии в этом году (23 405 рублей), вычет в размере 20 процентов составит около 4600 рублей. Таким образом, в апреле пенсионерам могут вычесть указанную сумму из пенсии при соответствующей ситуации, пишет ngnovoros.ru.