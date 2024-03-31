С апреля пенсии начнут приходить в другое время. В Социальном фонде рассказали, как теперь все будет

Пенсионерам в России озвучили изменения в графике выплаты пенсий, начиная с апреля. В связи с приближающимися майскими праздниками, время получения пенсий для многих граждан будет перенесено.

Пенсии будут выданы досрочно в конце апреля

По словам экспертов, этот процесс коснется всех пенсионеров по всей стране. Майские праздники начнутся 28 апреля и продлятся до 1 мая. В связи с этим пенсии, обычно выплачиваемые в начале месяца, будут выданы досрочно в конце апреля. Также, учитывая, что 27 апреля будет рабочим днем, пенсии будут выдаваться в почтовых отделениях, которые останутся открытыми. Это означает, что многие пенсионеры получат две пенсии в апреле: сначала за апрель, а затем за май.

Если дата выплаты пенсии совпадает с выходным, то выдача денежных средств будет перенесена на ближайший рабочий день. Таким образом, пенсионерам обеспечивается своевременное получение финансовой поддержки в период праздников и выходных.