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Как сейчас выглядит Амина Усманилаева: как изменилась после шоу «пацанки», на сколько похудела на «Больших девочках» — вышла замуж

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Как сейчас выглядит Амина Усманилаева: как изменилась после шоу «пацанки», на сколько похудела на «Больших девочках» — вышла замуж
Знаменитости
Источник фото: @amahasla_78

Амина Усманилаева, участница реалити-шоу «Пацанки", в последнее время привлекает внимание своих поклонников. После долгого скрытия отношений, 19 марта она сделала официальное предложение. Это событие вызвало большой ажиотаж, так как Амина долго держала своего избранника в тайне.

Но что стало с Аминой после ее участия в шоу? 

В 2024 году мы видим ее в новом свете. Она выглядит заметно стройнее, чем прежде. Избавившись от лишнего веса, который появился в результате лечения геморрагического васкулита, она стала еще привлекательнее. После завершения проекта «Пацанки« Амина отправилась на другое телешоу под названием «Большие девочки», где боролась с лишним весом. 

Источник фото: @amahasla_78

Успешно похудев на 12 килограммов и приобретя полезные привычки в питании, она приобрела новый имидж. Смена цвета волос на пепельный блонд подчеркнула ее женственность, несмотря на сохранение спортивного стиля, пишет Весь Искитим.

Информационное агентство «Informing»

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