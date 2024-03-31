61-летний Роман Мадянов борется с раковым заболеванием

Популярный актер Роман Мадянов проходит курс противоопухолевого лечения в связи с диагностированным онкологическим недугом.

Медики обнаружили у актера злокачественное новообразование верхней доли легкого, бронхов, кисты в почках, печени, селезенке

После ощущения сильной слабости артист обратился в больницу, где медики обнаружили у него злокачественное новообразование верхней доли легкого, бронхов, кисты в почках, печени, селезенке. Сейчас актер находится дома, проходя наблюдение, а также готовится к следующему курсу противоопухолевой терапии, который намечен на апрель.

Известный своими яркими ролями в театре и кино, Роман Мадянов стал заслуженным артистом РФ, лауреатом премий «Ника« и «Золотой орел". Его работы в телесериалах "Гражданин начальник» и »Солдаты» получили особую любовь зрителей, пишет Стархит.