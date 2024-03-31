«Две недели была в аду»: Кудрявцева поделилась тревожными новостями

Ведущая Лера Кудрявцева вернулась к работе после более чем месячного перерыва из-за травмы ноги, полученной на съемках. В анонсе телешоу «Звезды сошлись» зрители увидели ее в нежно-розовом костюме, передвигающуюся с помощью костылей. Она при этом отказалась от помощи, решила следовать советам врачей по реабилитации.

Телеведущая столкнулась с посттравматическим синдромом и тревожностью

Лера также призналась, что период лечения был для нее очень болезненным, однако теперь ей лучше. Во время ее отсутствия домочадцы отправились отдыхать, а сама Кудрявцева оставалась в Москве для того, чтобы лечиться от перелома. Теледива добавила, что столкнулась с посттравматическим синдромом и тревожностью, но надеется преодолеть эти состояния и совсем скоро вернуться к обычной жизни, сообщает Вокруг ТВ.