Писатель Захар Прилепин заявил, что ему грустно смотреть на Чулпан Хаматову

Чулпан Хаматова, переехавшая из РФ в Латвию, поделилась в интервью о своих трудностях жизни за границей, где ей приходится бороться за средства к существованию для своей семьи. Ее слова прокомментировал общественный деятель Захар Прилепин.

Грусть охватывает как саму Хаматову, так и ее коллег

Как отметил писатель, грусть охватывает как саму Хаматову, так и ее коллег, добавив, что это лишь одна из форм горя и не самая большая на свете.

Хаматова рассказала, что переезд был вызван ее недовольством действиями российских властей, но она не жалеет о принятом решении. Актриса осознавала, что за границей ее, вполне возможно, не ждут, хотя она считает себя счастливчиком, продолжая работать дальше в своей профессии, в то время как другие вынуждены заниматься неквалифицированной работой.