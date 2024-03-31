«Скоро рожать»: Кети Топурия показала округлившийся живот

Кети Топурия сегодня подтвердила информацию о своей беременности

Кети Топурия, участница группы «A'Studio», сегодня подтвердила информацию о своей беременности, опубликовав соответствующий пост в своем личном микроблоге в соцсети.

На фотографии, которую певица разместила в социальных сетях, виден ее округлившийся живот. Артистка предстала на снимке в облегающем белом платье-миди с декольте, подчеркивающем фигуру, дополнив свой образ длинной рубашкой, серьгами, цепочкой.

Пользователи интернета поздравили ее в комментариях под постом, выражая радость и желая здоровья Кети.

Топурия, напомним, вышла замуж за Льва Деньгова в 2020 году, в 2021 году у них с бизнесменом родился сын Адам. У звезды также есть дочь Оливия. Девчка появилась на свет в 2015 году, пишет 7Дней.ру.