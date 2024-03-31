Из пенсии вычтут 20%: пенсионеров в России ждут неприятные изменения

Недавно пожилые граждане были уведомлены о существенных изменениях в правилах списания средств с их пенсий, что вызвало интерес и обсуждения в обществе.

Согласно новым правилам, определенные суммы могут быть вычтены прямо из пенсионных выплат

Согласно новым правилам, начиная с апреля, определенные суммы могут быть вычтены прямо из пенсионных выплат. Это решение было вызвано жалобой одного россиянина, который требовал списания 20 процентов с пенсии своего знакомого для погашения долга перед другим гражданином. В ответ на это Верховный Суд пояснил, что существуют определенные ограничения по списанию средств с пенсий. Более того, новые правила определяют, что до 50 процентов суммы пенсии могут быть вычтены в случае исполнительного производства со стороны судебных приставов, однако такое решение должно быть утверждено судом для конфискации долга. В случае компенсации за ущерб здоровью можно списать до 70 процентов суммы пенсии.

Эти изменения направлены на обеспечение более справедливого и эффективного распределения финансовых ресурсов и защиты прав пожилых граждан в различных ситуациях, пишет ngnovoros.ru.