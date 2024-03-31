С 1 апреля полностью запрещено: пенсионеров, у которых есть дети и внуки, ждет неприятный сюрприз

С начала апреля пожилым людям следует быть предельно осторожными из-за новой угрозы. Эксперты предупреждают о хитрой схеме мошенничества, которая использует подделку голосов родственников.

Преступники имитируют голоса близких

Преступники могут имитировать голоса близких с помощью специальных программ, звоня пожилым людям и утверждая, что их родственник в беде и требует финансовой помощи. Используя образцы голосов из интернета, они создают иллюзию разговора с настоящим членом семьи. Это представляет серьезную угрозу пожилым людям, которые могут стать жертвами и лишиться денег.

Аферисты уже создают цифровые портреты граждан на основе публично доступной информации из интернета, что делает ситуацию еще более опасной для всех, кто имеет пожилых родственников, пишет ngnovoros.ru.