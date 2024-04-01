Проверят каждого: Неожиданный сюрприз ждет всех пенсионеров, доживших до 65 лет

С 1 апреля запускаются рейды по проверке жилищных условий пожилых граждан в возрасте 65 лет или старше. В рамках мероприятий пенсионерам будет предоставлена бесплатная установка пожарных извещателей. Это важная мера безопасности, способная защитить дом или даже спасти жизнь его обитателей в случае пожара.

Проведут рейды по квартирам и домам

Анастасия Киреева подчеркивает, что пожарные извещатели могут стать решающим фактором в своевременном обнаружении пожара, как это произошло в недавнем случае в Башкирии. Как говорит пенсионный эксперт, специалисты проведут рейды по квартирам и домам пожилых людей для установки бесплатных извещателей тем, кто в этом особенно нуждается. Это включает в себя пенсионеров, проживающих одних, с низким доходом, а также тех, кто страдает от проблем со зрением или слухом.

Для получения бесплатного извещателя следует обратиться в местное отделение социальной защиты населения. Эта инициатива направлена на улучшение безопасности жилья пожилых граждан и снижение риска возникновения пожаров, пишет ngnovoros.ru.