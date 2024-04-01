Платить не придется. Начиная с 1 апреля вводится новая льгота для каждого пенсионера

Пенсионеры в нескольких регионах России получат специальные транспортные карты для бесплатных поездок на общественном транспорте в течение месяца. Эта инициатива направлена на облегчение жизни пожилых людей и сделает их перемещения более доступными и удобными.

Карты будут выдаваться при предъявлении пенсионного удостоверения или паспорта, их получение займет до трех дней с момента запуска программы, начиная с 1 апреля.

Условия и детали льготы могут различаться

С 1 мая по 1 июня пенсионеры смогут воспользоваться бесплатными поездками на автобусах, троллейбусах и трамваях в пределах своего населенного пункта, получив по десять бесплатных поездок на каждую карту. Кроме того, в некоторых регионах с апреля будет предоставлена льгота на бесплатный проезд до дачных участков. Условия и детали льготы могут различаться в разных регионах, поэтому рекомендуется уточнять информацию в местных органах социальной защиты, пишет ngnovoros.ru.