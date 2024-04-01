Информинг » В России » Указ подписан: пенсионеров, которым от 60 до 80 лет, ждет неожиданное изменение с апреля

Указ подписан: пенсионеров, которым от 60 до 80 лет, ждет неожиданное изменение с апреля

Image 16+
Указ подписан: пенсионеров, которым от 60 до 80 лет, ждет неожиданное изменение с апреля
В России
Фото: freepik.com

Всем российским пенсионерам сообщили о запуске важной инициативы, призванной улучшить качество жизни людей возрастной группы от 60 до 80 лет. Сообщается, что новая программа предусматривает открытие центров общения для старшего поколения во многих регионах страны. 

Места для досуга пенсионеров

Пенсионный эксперт Анастасия Киреева подчеркнула, что эти центры предоставят пожилым гражданам места для досуга, обучения и общения. В них будут доступны библиотеки, компьютеры, кинозалы, лекции от специалистов и обучающие курсы. Первые центры, как уточняет ngnovoros.ru, уже открыты в ряде регионов, а с 20 марта планируется расширение проекта на всю страну. Все мероприятия будут адаптированы для пенсионеров в возрасте от 60 до 80 лет.

Информационное агентство «Informing»

Рекордная индексация уже в 2024 году. Объявлена дата нового повышения пенсии официально

Рекордная индексация уже в 2024 году. Объявлена дата нового повышения пенсии официально

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
С 2 апреля, увидев цены, ахнете: «Магнит» и «Пятерочка» приняли важное решение для россиян

Сегодня, 03:38

Каждый пенсионер со званием «Ветеран труда» наконец-то получит заслуженную прибавку к пенсии в 2024 году

Сегодня, 02:13

Сразу же отключитесь: Срочное сообщение для всех, кто использует «Сбербанк Онлайн»

Сегодня, 00:33

Пенсионерам увеличат выплаты на треть: нужно написать заявление в СФР

Сегодня, 00:28

Отмена оплаты с апреля: тех, кто заказывает на Wildberries, Ozon или AliExpress, ожидает сюрприз

Вчера, 23:28

Пенсионеров, в возрасте от 58 лет, ждет огромный сюрприз со 2 апреля

Вчера, 23:13

Владельцам карт «Мир» дали срок до апреля: затем их ждет неприятный сюрприз

Вчера, 22:28

Рекордная индексация. Дата нового повышения пенсии уже официально объявлена

Вчера, 22:23

Исчезнет на всех заправках в РФ. Очередное изменение на АЗС

Вчера, 22:03

Неожиданный сюрприз для автовладельцев. С апреля на выезде из городов будут проверки

Вчера, 21:48

Заплатят каждому: пенсионеры со званием &quot;Ветеран труда&quot; получат долгожданные выплаты

Вчера, 21:23

Платить не придется. Начиная с 1 апреля вводится новая льгота для каждого пенсионера

Вчера, 21:23

И работающим, и неработающим: пенсии повысят почти на треть

Вчера, 21:18

Нужно успеть: пенсионерам надо срочно написать заявление на новую льготу

Вчера, 21:18

Вынуждены отказаться от всех льгот с апреля: пенсионерам РФ объявили о сюрпризе

Вчера, 21:13

Проверят каждого: Неожиданный сюрприз ждет всех пенсионеров, доживших до 65 лет

Вчера, 21:13

Указ подписан: пенсионеров, которым от 60 до 80 лет, ждет неожиданное изменение с апреля

Вчера, 21:08

Указ уже подписан. Россиян ждёт целых 10 выходных в апреле

Вчера, 21:08

В выходные придется работать: в майские праздники внесли серьезные изменения

Вчера, 20:53

По 10 000 рублей отдельно от пенсии в апреле. В РФ обрадовали всех пенсионеров

Вчера, 20:53

Новости партнеров
2023
ru-RU