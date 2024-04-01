Указ подписан: пенсионеров, которым от 60 до 80 лет, ждет неожиданное изменение с апреля

Всем российским пенсионерам сообщили о запуске важной инициативы, призванной улучшить качество жизни людей возрастной группы от 60 до 80 лет. Сообщается, что новая программа предусматривает открытие центров общения для старшего поколения во многих регионах страны.

Места для досуга пенсионеров

Пенсионный эксперт Анастасия Киреева подчеркнула, что эти центры предоставят пожилым гражданам места для досуга, обучения и общения. В них будут доступны библиотеки, компьютеры, кинозалы, лекции от специалистов и обучающие курсы. Первые центры, как уточняет ngnovoros.ru, уже открыты в ряде регионов, а с 20 марта планируется расширение проекта на всю страну. Все мероприятия будут адаптированы для пенсионеров в возрасте от 60 до 80 лет.