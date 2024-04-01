Указ подписан, индексация ожидается рекордной: объявлена дата очередного повышения пенсий

Пенсионерам было объявлено о предстоящем увеличении денежных выплат, которое произойдет в ближайшее время. Соответствующий указ был подписан для граждан на местных уровнях, а индексация будет самой высокой за последние годы, по словам пенсионного эксперта Сергея Власова.

Ожидается, что новая массовая индексация пенсий в стране произойдет уже через несколько недель и затронет социальные пенсии и пенсии по государственному обеспечению. Прибавка составит около семи процентов, что больше, чем в прошлом году.

Особенно крупное повышение ожидает пенсионеров, принадлежащих к отдельным почетным категориям. Так, в Тверской области индексация доплат для ветеранов труда достигла 7,6 процентов. Теперь ветераны труда получат дополнительно 882 рубля, труженики тыла - 1030 рублей, а пострадавшие от политических репрессий - 1599 рублей.

В других регионах социальные выплаты и доплаты для пенсионеров также выросли, но немного скромнее, на 3-6 процентов. Однако граждане вскоре смогут получить приятный бонус к своей пенсии, пишет ngnovoros.ru.