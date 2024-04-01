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По 10 000 рублей отдельно от пенсии в апреле. В РФ обрадовали всех пенсионеров

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По 10 000 рублей отдельно от пенсии в апреле. В РФ обрадовали всех пенсионеров
В России
Автор фото: Дмитрий Кагаев

Пенсионеры были приятно удивлены перспективой дополнительной денежной выплаты, которая будет осуществляться в апреле отдельно от их обычной пенсии. Гражданам будет начислено по 10 тысяч рублей. 

Кому будет предоставлена доплата

Эксперт по пенсионным вопросам Сергей Власов объяснил, что эта доплата будет предоставлена тем, кто продолжает работать на пенсии или имеет дополнительный источник дохода, получив статус самозанятого. Самозанятые пенсионеры по умолчанию не участвуют в страховой пенсионной системе, что позволяет им использовать эти средства для снижения налоговой нагрузки. 

Кроме того, в апреле ветеранам и другим категориям граждан, связанным с историческими событиями середины прошлого века, будет начислена доплата в размере 10 тыс. рублей сверх их пенсии в преддверии Дня Победы. 

Эти меры направлены на поддержку пожилых граждан и ветеранов, признание их вклада в общество и историческое значение их деятельности, пишет ngnovoros.ru.

Информационное агентство «Informing»

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