И работающим, и неработающим. Пенсионерам объявили о разовой выплате 10 тысяч рублей с 1 апреля

Пенсионерам в России обещают единовременную выплату в размере 10 000 рублей, которая начнет перечисляться в самое ближайшее время. Этот денежный бонус предназначен для тех, кто прожил в браке не менее 50 лет. Предоставление дополнительных средств для пожилых граждан, проживших в браке столько лет, является показателем уважения и признания их долгой совместной жизни.

Сумма выплаты может варьироваться в зависимости от региона

В некоторых регионах она составляет 10 000 рублей, в других – 15 000 рублей. Важно отметить, что подобные выплаты уже осуществляются в нескольких десятках регионов России.

Для получения этой дополнительной суммы необходимо соответствовать определенным критериям, включая юбилейный срок проживания в браке. В большинстве случаев потребуется подать заявление в МФЦ или в местное отделение социальной защиты населения.

Эта инициатива подчеркивает важность семейных ценностей и признает вклад пожилых граждан в общество. Благодаря таким мерам поддержки, пенсионеры могут почувствовать себя более защищенными и уважаемыми, пишет ngnovoros.ru.