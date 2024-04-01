Информинг » В России » И работающим, и неработающим: пенсии повысят почти на треть

И работающим, и неработающим: пенсии повысят почти на треть

Image 16+
И работающим, и неработающим: пенсии повысят почти на треть
В России
Фото: @freepik / freepik.com

Отсрочка выхода на пенсию в России представляет собой уникальную возможность для пенсионеров значительно увеличить свои пенсионные накопления. Этот подход, ранее малоизвестный, набирает популярность среди населения.

Чем дольше человек откладывает выход на заслуженный отдых, тем больше премиальных коэффициентов он получает

Суть идеи заключается в том, что чем дольше человек откладывает выход на заслуженный отдых, тем больше премиальных коэффициентов он получает. Например, за каждый год отсрочки фиксированная выплата увеличивается на 5,6%, а за четыре года — уже на 27%! Это значит, что даже трудящиеся пенсионеры могут существенно увеличить свой будущий пенсионный доход, отказавшись от выплаты и продлив свою трудовую деятельность.

Как подчеркивают специалисты, что отсрочка выхода на пенсию — это возможность увеличить размер пенсии, но и шанс обеспечить себе более комфортные последующие годы. Рекомендуется рассмотреть этот метод пенсионного планирования, который может стать ключом к финансовой стабильности уже в будущем, пишет ngnovoros.ru.

Информационное агентство «Informing»

Рекордная индексация уже в 2024 году. Объявлена дата нового повышения пенсии официально

Рекордная индексация уже в 2024 году. Объявлена дата нового повышения пенсии официально

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
С 2 апреля, увидев цены, ахнете: «Магнит» и «Пятерочка» приняли важное решение для россиян

Сегодня, 03:38

Каждый пенсионер со званием «Ветеран труда» наконец-то получит заслуженную прибавку к пенсии в 2024 году

Сегодня, 02:13

Сразу же отключитесь: Срочное сообщение для всех, кто использует «Сбербанк Онлайн»

Сегодня, 00:33

Пенсионерам увеличат выплаты на треть: нужно написать заявление в СФР

Сегодня, 00:28

Отмена оплаты с апреля: тех, кто заказывает на Wildberries, Ozon или AliExpress, ожидает сюрприз

Вчера, 23:28

Пенсионеров, в возрасте от 58 лет, ждет огромный сюрприз со 2 апреля

Вчера, 23:13

Владельцам карт «Мир» дали срок до апреля: затем их ждет неприятный сюрприз

Вчера, 22:28

Рекордная индексация. Дата нового повышения пенсии уже официально объявлена

Вчера, 22:23

Исчезнет на всех заправках в РФ. Очередное изменение на АЗС

Вчера, 22:03

Неожиданный сюрприз для автовладельцев. С апреля на выезде из городов будут проверки

Вчера, 21:48

Заплатят каждому: пенсионеры со званием &quot;Ветеран труда&quot; получат долгожданные выплаты

Вчера, 21:23

Платить не придется. Начиная с 1 апреля вводится новая льгота для каждого пенсионера

Вчера, 21:23

И работающим, и неработающим: пенсии повысят почти на треть

Вчера, 21:18

Нужно успеть: пенсионерам надо срочно написать заявление на новую льготу

Вчера, 21:18

Вынуждены отказаться от всех льгот с апреля: пенсионерам РФ объявили о сюрпризе

Вчера, 21:13

Проверят каждого: Неожиданный сюрприз ждет всех пенсионеров, доживших до 65 лет

Вчера, 21:13

Указ подписан: пенсионеров, которым от 60 до 80 лет, ждет неожиданное изменение с апреля

Вчера, 21:08

Указ уже подписан. Россиян ждёт целых 10 выходных в апреле

Вчера, 21:08

В выходные придется работать: в майские праздники внесли серьезные изменения

Вчера, 20:53

По 10 000 рублей отдельно от пенсии в апреле. В РФ обрадовали всех пенсионеров

Вчера, 20:53

Новости партнеров
2023
ru-RU