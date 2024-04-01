И работающим, и неработающим: пенсии повысят почти на треть

Отсрочка выхода на пенсию в России представляет собой уникальную возможность для пенсионеров значительно увеличить свои пенсионные накопления. Этот подход, ранее малоизвестный, набирает популярность среди населения.

Чем дольше человек откладывает выход на заслуженный отдых, тем больше премиальных коэффициентов он получает

Суть идеи заключается в том, что чем дольше человек откладывает выход на заслуженный отдых, тем больше премиальных коэффициентов он получает. Например, за каждый год отсрочки фиксированная выплата увеличивается на 5,6%, а за четыре года — уже на 27%! Это значит, что даже трудящиеся пенсионеры могут существенно увеличить свой будущий пенсионный доход, отказавшись от выплаты и продлив свою трудовую деятельность.

Как подчеркивают специалисты, что отсрочка выхода на пенсию — это возможность увеличить размер пенсии, но и шанс обеспечить себе более комфортные последующие годы. Рекомендуется рассмотреть этот метод пенсионного планирования, который может стать ключом к финансовой стабильности уже в будущем, пишет ngnovoros.ru.