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Валерия на шоу «Маска» обозвала Тодоренко «мозгополоскушкой»

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Валерия на шоу «Маска» обозвала Тодоренко «мозгополоскушкой»
Знаменитости
Источник фото: @valeriya

Во время последнего эпизода телешоу «Маска» на канале НТВ, ведущая Регина Тодоренко поделилась забавным эпизодом из работы на съемочной площадке. Оказывается, певица Валерия, заслуженный член жюри, прозвала Регину «мозгополоскушкой». Этот неожиданный эпитет вызвал смех у всех присутствующих. Но это не все. Тодоренко также призналась в необычной привычке - стирать не только свои собственные вещи, но и чужие. 

Предложила свою помощь в стирке

В попытке шутливо помочь Филиппу Киркорову, она предложила свою помощь в стирке. На этом фоне участник программы «Енот» не упустил шанса пошутить, называя Регину «полоскушкой». Не остался в стороне и Филипп Киркоров, добавив, что «она точно полоскушка». 

Переключаясь на более серьезные моменты, в предыдущем эпизоде «Маски» на вылет оказались Арлекин, Кот и Щенок. Кот был спасен иммунитетом, полученным ранее, а Щенка исключили из-за голосов жюри. Таким образом, тайна оказалась раскрытой, и певица Мия Бойка, замаскированная в костюм Арлекино, вышла из игры.

Информационное агентство «Informing»

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