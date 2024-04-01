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Мама погибшего в «Крокусе» певца-колясочника заявила о странных совпадениях

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Мама погибшего в «Крокусе» певца-колясочника заявила о странных совпадениях
Знаменитости
Источник фото: YouTube

Мама погибшего певца Максима Вербенина назвала совпадения в день теракта в «Крокус Сити Холл» весьма странными. Она отметила, что обычно сын приезжал на мероприятия позже самого начала, однако в этот раз решил прибыть туда заранее. 

Максим занял место в зрительном зале со своей девушкой. Он даже успел сделать селфи перед тем, как ворвались террористы. Также вызывает интерес тот факт, что вечером перед трагедией Вербенин напевал песню «А движения неловки» группы «Пикник». Эти и некоторые другие совпадения заставляют мать погибшего задуматься. 

Напомним: в результате жестокого нападения в «Крокусе» погибли 143 человека, еще как минимум 382 пострадали. Суд арестовал 8 фигурантов дела о теракте, которые затеяли огонь по людям, устроили пожар, скрылись, но были задержаны. 

Информационное агентство «Informing»

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