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Стали известны причины ссоры Киркорова и Манукяна

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Стали известны причины ссоры Киркорова и Манукяна
Знаменитости
Источник фото: @FKirkorov

Ранее между Филиппом Киркоровым и Давидом Манукяном были рабочие и даже дружеские отношения, в рамках которых они сотрудничали над созданием одного из альбомов рэпера и выпустили совместный хит. Однако недавно они перестали упоминать друг о друге, вызвав слухи о возможном конфликте между ними.

Поп-король извинился, признав свою ошибку

На фоне этих событий Филипп Бедросович выразил неоднозначное мнение о музыкальных способностях блогера в одном из эпизодов телешоу «Маска». Это стало поводом для возникновения домыслов о конфликте между ними. Несмотря на то что позже поп-король извинился, признав свою ошибку, в седьмом выпуске «Маски» он снова выдвинул кандидатуру блогера, утверждая, что определенные черты характера и поведения, свойственные Даве, сходны с чертами одного из участников. 

Несмотря на версию Киркорова, остальные члены жюри имели свои предположения о личности, скрывающейся за этим образом. Например, Александр Ревва предположил, что в костюме может быть Ираклий Пирцхалава, однако Регина Тодоренко и Тимур Родригез выразили свое мнение о других возможных кандидатах, пишет Вокруг ТВ.

Информационное агентство «Informing»

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