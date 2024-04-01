Стали известны причины ссоры Киркорова и Манукяна

Ранее между Филиппом Киркоровым и Давидом Манукяном были рабочие и даже дружеские отношения, в рамках которых они сотрудничали над созданием одного из альбомов рэпера и выпустили совместный хит. Однако недавно они перестали упоминать друг о друге, вызвав слухи о возможном конфликте между ними.

Поп-король извинился, признав свою ошибку

На фоне этих событий Филипп Бедросович выразил неоднозначное мнение о музыкальных способностях блогера в одном из эпизодов телешоу «Маска». Это стало поводом для возникновения домыслов о конфликте между ними. Несмотря на то что позже поп-король извинился, признав свою ошибку, в седьмом выпуске «Маски» он снова выдвинул кандидатуру блогера, утверждая, что определенные черты характера и поведения, свойственные Даве, сходны с чертами одного из участников.

Несмотря на версию Киркорова, остальные члены жюри имели свои предположения о личности, скрывающейся за этим образом. Например, Александр Ревва предположил, что в костюме может быть Ираклий Пирцхалава, однако Регина Тодоренко и Тимур Родригез выразили свое мнение о других возможных кандидатах, пишет Вокруг ТВ.