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Познера вернули в эфир Первого канала — но он этому оказался не рад

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Познера вернули в эфир Первого канала — но он этому оказался не рад
Знаменитости
Источник фото: @pozneronline

Возвращение Владимира Познера на федеральный канал стало новостью для многих, однако это не связано с его собственным авторским телешоу. Вместо этого, команда Первого канала подготовила документальную ленту о жизни этого выдающегося журналиста ко дню его 90-летия.

Фильм, названный «Владимир Познер. 90 минут», был смонтирован на основе материалов из автобиографической книги. Он рассказывает о ключевых моментах в жизни Познера, хронологически освещая его путь и достижения.

Журналист выразил удивление тем, что фильм был создан без его участия, и рассказал, что узнал о нем случайно, посмотрев анонс. Познер также признался, что не желал, чтобы его день рождения стал публичным событием, поэтому не планировал крупного празднования. Он предпочел устроить закрытую вечеринку для близких, чтобы сохранить приватность и не привлекать внимание журналистов. Это решение он объяснил своим скрытным характером и желанием сохранить личное пространство.

Информационное агентство «Informing»

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