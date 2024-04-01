«Выходные в России перенесли из-за ситуации в стране»: в майские праздники внесли изменения

В этом году правительство России внесло изменения в график майских праздников, перенося некоторые выходные дни. Такое решение было принято из-за текущей ситуации в стране.

Изначально, как пишет ГородКиров, выходной день, который приходился на 27 апреля (субботу), был перенесен на понедельник, 29 апреля, что превратило этот день в дополнительный нерабочий. Кроме того, вторник, 30 апреля, стал выходным, перенесенным с 2 ноября, а пятница, 10 мая, стала выходным днем за счет переноса рабочего дня с субботы, 6 января.

Выходные разделены на два блока

В результате майские праздники в этом году разделены на два блока. Первый блок включает выходные с 28 апреля по 1 мая, а второй блок с 4 по 12 мая. Однако стоит заметить, что работодатели могут устанавливать собственные графики работы, поэтому рекомендуется предварительно уточнять у них конкретные даты выходных дней.