Придется отказаться от всех льгот с апреля 2024 года: пенсионерам рассказали о крупном сюрпризе

Пенсионеры получили уведомление о возможности дополнительного финансового обеспечения помимо их пенсий. Отныне они имеют возможность отказаться от одной или всех имеющихся льгот с апреля текущего года. Это решение сопровождается увеличением сумм компенсаций для пенсионеров. Эту информацию подтвердила пенсионный эксперт, Анастасия Киреева.

Удобнее получать льготы в денежной форме

По словам эксперта, большинство пенсионеров, помимо основной пенсии, получают различные дополнительные льготы от государства. Эти льготы доступны во всех регионах страны и могут предоставляться в различных формах, включая натуральные. Однако в некоторых случаях, пожилым гражданам удобнее получать льготы в денежной форме, что предусмотрено во многих регионах. Это дает пенсионерам возможность использовать средства по своему усмотрению, но для этого им придется отказаться от текущих льгот.

Будут начислены дополнительно 503 рубля

Согласно уведомлению, отказаться от льгот будет возможно уже с апреля. Вместо льгот будут начислены определенные денежные суммы. Например, в столичном регионе предусмотрено несколько вариантов компенсации. Так, пенсионерам, которым предоставлен бесплатный проезд в общественном транспорте за исключением такси, отказавшимся от этой льготы, будут начислены дополнительно 503 рубля. Значение этой компенсации, как отмечается, недавно увеличилось, что стало неожиданным сюрпризом для пенсионеров, пишет ГородКиров.