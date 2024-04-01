Пенсионерам будут платить больше: кто и по сколько будет получать с 1 апреля 2024

С 1 апреля в России социальные пенсии вырастут на 7,5%, что приведет к приросту доходов для 4,1 миллионов человек. Среди них более 3,4 миллионов получателей социальных пенсий и около 700 тысяч человек, получающих государственное пенсионное обеспечение.

Благодаря этой индексации, в среднем размер социальных пенсий увеличится до 13,5 тысяч рублей:

дети с инвалидностью будут получать около 20 тысяч рублей;

взрослые с первой группой инвалидности — 20,1 тысяч рублей;

участники Великой Отечественной Войны, получающие одновременно как государственную пенсию по инвалидности, так и страховую пенсию по старости, в среднем получат 56,1 тысяч рублей;

граждане с инвалидностью после военной травмы, также получающие две пенсии, после роста получат 40,9 тысяч рублей.

Это увеличение важное для поддержания достойного уровня жизни пожилых граждан, и оно станет дополнительной помощью для тех, кто находится в более уязвимом положении. Все это помогает обеспечить социальную справедливость и поддержать тех, кто внес большой вклад в прошлое страны, пишет ГородКиров.