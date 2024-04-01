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Пенсионерам РФ придется отказаться от льгот: какое изменение ждет пожилых россиян уже с 2 апреля

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Пенсионерам РФ придется отказаться от льгот: какое изменение ждет пожилых россиян уже с 2 апреля
В России
Фото: @azerbaijan_stockers / freepik.com

Пенсионеры вскоре получат возможность улучшить свое финансовое положение, несмотря на то, что это не касается самой пенсии. Пенсионный эксперт Анастасия Киреева объясняет, что пожилые люди по всей стране имеют доступ к различным льготам, таким как бесплатный проезд и скидки в магазинах. Однако, они также могут получать эти льготы в денежной форме, если им это удобнее. 

Будет начисляться дополнительно 503 рубля

Эта возможность доступна во многих регионах. Например, в Московской области пенсионеры смогут бесплатно пользоваться общественным транспортом, за исключением такси. При отказе от этой льготы, пенсионерам будет начисляться дополнительно 503 рубля. Также, отказ от бесплатной выдачи лекарств по рецепту врача может принести пенсионерам ежемесячную компенсацию в размере 1 473 рублей, а отказ от бесплатного проезда на пригородном железнодорожном транспорте — еще 251 рубль ежемесячно.

Эти изменения, как сообщает gorodkirov.ru, призваны дать пожилым людям больше гибкости в выборе льгот и позволить им использовать их ресурсы в наиболее выгодном для себя способе.

Информационное агентство «Informing»

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