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В выходные придется работать: в майские праздники были внесены серьезные изменения

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В выходные придется работать: в майские праздники были внесены серьезные изменения
В России
Фото: @freepik / freepik.com

Правительство России решило порадовать своих граждан приятным сюрпризом в этом году, внеся изменения в график майских праздников. Целью этих изменений стало обеспечение возможности россиянам полноценно насладиться весенним отдыхом. 

Согласно обновленному производственному календарю, некоторые выходные дни были перенесены с целью увеличения количества дней отдыха. Так, выходной день, который ранее приходился на субботу, 27 апреля, теперь перенесен на понедельник, 29 апреля. Это означает, что понедельник станет дополнительным нерабочим днем, что, безусловно, вызовет улыбки на лицах многих трудящихся. Изменения затронули также вторник, 30 апреля, который теперь также стал выходным днем за счет его переноса со 2 ноября. Еще одним приятным сюрпризом станет пятница, 10 мая, когда рабочий день с субботы, 6 января, будет перенесен, делая этот день выходным. 

Майские праздники начинаются не в самом начале месяца, как обычно, а распределены более равномерно

Отличительной чертой текущего года стало то, что майские праздники начинаются не в самом начале месяца, как обычно, а распределены более равномерно. Первый блок праздничных дней включает в себя выходные с 28 по 30 апреля и День труда 1 мая. После этого следуют два рабочих дня. Второй блок праздничных дней начнется с выходных 4 и 5 мая, затем нас ждут 9 мая (День Победы) и перенесенный выходной 10 мая, что завершится выходными 11 и 12 мая, пишет ngnovoros.ru.

Информационное агентство «Informing»

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