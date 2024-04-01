Сбербанк предупредил всех, кто оставляет деньги на банковской карте

Сбербанк предупреждает всех своих постоянных клиентов о новой схеме мошенничества, которая активно использует текстовые сообщения.

Мошенники выдают себя часто за судебных приставов и утверждают, что из-за задолженностей имущество получателя будет арестовано. Чтобы избежать этого, они предлагают перейти по ссылке, указанной в сообщении.

Рекомендуется не поддаваться на провокации

Однако в Сбербанке настоятельно рекомендуют не поддаваться на провокации и не переходить по подобным ссылкам. Мошенники используют их для доступа к личным данным в мобильном банке и кражи средств с банковской карты. Важно предупредить знакомых и близких об этой новой схеме мошенничества для того, чтобы они не стали ее жертвами, пишет ngnovoros.ru.