Обяжут всех. Как автовладельцев, так и владельцев жилых площадей, ждет нововведение со 2 апреля

Со 2 апреля 2024 года собственники квартир и автомобилей в России получат возможность поставить свое имущество на налоговый учет через многофункциональные центры (МФЦ). Ранее уведомления о необходимости уплаты налогов отправлялись налоговой службой по почте или через личный кабинет на сайте ведомства, что иногда приводило к недоставке.

Новый порядок позволит гражданам самостоятельно инициировать процесс уплаты налогов

Новый порядок позволит гражданам самостоятельно инициировать процесс через МФЦ, предоставив копию документа, подтверждающего право собственности, и паспорт. Сотрудники МФЦ обязаны принять заявление и направить его в налоговую службу для дальнейшей обработки.

Это значимое изменение вносит удобство и простоту в процесс постановки имущества на учет, снимая необходимость ожидания уведомлений и обеспечивая гражданам больший контроль над своими финансами, пишет ngnovoros.ru.