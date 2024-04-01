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Обяжут всех. Как автовладельцев, так и владельцев жилых площадей, ждет нововведение со 2 апреля

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Обяжут всех. Как автовладельцев, так и владельцев жилых площадей, ждет нововведение со 2 апреля
В России
Фото: @wirestock / freepik.com

Со 2 апреля 2024 года собственники квартир и автомобилей в России получат возможность поставить свое имущество на налоговый учет через многофункциональные центры (МФЦ). Ранее уведомления о необходимости уплаты налогов отправлялись налоговой службой по почте или через личный кабинет на сайте ведомства, что иногда приводило к недоставке. 

Новый порядок позволит гражданам самостоятельно инициировать процесс уплаты налогов

Новый порядок позволит гражданам самостоятельно инициировать процесс через МФЦ, предоставив копию документа, подтверждающего право собственности, и паспорт. Сотрудники МФЦ обязаны принять заявление и направить его в налоговую службу для дальнейшей обработки. 

Это значимое изменение вносит удобство и простоту в процесс постановки имущества на учет, снимая необходимость ожидания уведомлений и обеспечивая гражданам больший контроль над своими финансами, пишет ngnovoros.ru.

Информационное агентство «Informing»

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