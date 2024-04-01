Указ подписан: Голикова постановила новый размер пенсий - названа сумма

Граждане России, особенно неработающие, получили новость о значительном увеличении размера страховой пенсии по возрасту до 18 521 рубля, вызвавшем оживленные дискуссии.

Необходимые условия для увеличении страховой пенсии по возрасту

Этот шаг, озвученный в проекте бюджета, включает условия, требующие достижения определенного пенсионного возраста, минимального трудового стажа и индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК).

Данные изменения, которые также затронут российских пенсионеров, могут оказать значительное влияние на их качество жизни и стимулировать трудовую активность. Увеличение размера страховой пенсии станет долгожданным облегчением для многих, улучшая их финансовое положение и перспективы на будущее, сообщает ngnovoros.ru.