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Новосибирский блогер Дава начал ухаживать за Бузовой

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Новосибирский блогер Дава начал ухаживать за Бузовой
Знаменитости
Источник фото: @davatelega

Во время телешоу «Сокровище императора», которое вышло на канале ТНТ 31 марта, новосибирский блогер Дава привлек внимание к своей экс-возлюбленной Ольге Бузовой.

Когда возле нее пролетела оса, артистку сильно напугало это насекомое, но Давид Манукян быстро вмешался, чтобы помочь. Он объяснил свои действия словами о внутреннем побуждении заботиться о другом человеке. Однако близкая подруга Бузовой посчитала поступок блогера наигранным, а сама поющая ведущая задала своему бывшему неоднозначный вопрос о любви.

Дава, в свой черед, подтвердил свои чувства и упомянул годы, проведенные с Ольгой Бузовой.

Информационное агентство «Informing»

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