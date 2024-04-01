Новосибирский блогер Дава начал ухаживать за Бузовой

Во время телешоу «Сокровище императора», которое вышло на канале ТНТ 31 марта, новосибирский блогер Дава привлек внимание к своей экс-возлюбленной Ольге Бузовой.

Когда возле нее пролетела оса, артистку сильно напугало это насекомое, но Давид Манукян быстро вмешался, чтобы помочь. Он объяснил свои действия словами о внутреннем побуждении заботиться о другом человеке. Однако близкая подруга Бузовой посчитала поступок блогера наигранным, а сама поющая ведущая задала своему бывшему неоднозначный вопрос о любви.

Дава, в свой черед, подтвердил свои чувства и упомянул годы, проведенные с Ольгой Бузовой.