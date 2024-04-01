Вернувшаяся в Америку Кристина Орбакайте снялась вместе с мужем и дочерью

Сегодня отмечается день рождения дочери Кристины Орбакайте. Певица поделилась редким видео с моментами празднования в соцсетях. Она активно путешествует между Америкой и Россией, избегая при этом явной поддержки России для того, чтобы избежать проблем при въезде в Штаты.

Готова выступать в РФ

Орбакайте при этом анонсировала тур по Северной Америке и предстоящий концерт в баре. Певица готова выступать в РФ, однако при гонораре от пяти миллионов рублей и соблюдении всех требований безопасности. Для выступлений за рубежом же Кристина требует перелет бизнес-классом и комфортные условия.

Некоторые эксперты сомневаются в ее успехе за пределами России, ссылаясь на опыт других артистов, например, Аллы Пугачевой, которым так и не удалось преуспеть за рубежом, пишет АиФ.