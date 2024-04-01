Отмена оплаты с апреля: тех, кто заказывает на Wildberries, Ozon или AliExpress, ожидает сюрприз

Потребителям интернет-магазинов с апреля будет предоставлена возможность полного возврата оплаты за приобретенные товары, как сообщает Наша Газета Екатеринбург. Это нововведение распространится на такие крупные площадки, как Wildberries, Ozon и AliExpress, а также на их конкурентов.

До этого некоторые площадки взимали плату за возврат товаров, но с этим изменением возврат станет бесплатным и проще для потребителей. Например, Wildberries сохранял свою политику возврата, однако теперь клиенты смогут вернуть товары без дополнительных расходов.

Смогут возвращать товары

Эксперты и Роспотребнадзор выступили против практики взимания платы за возврат товаров. Юристы подтверждают право покупателей на полный возврат оплаты за товары, которые им не подошли или оказались дефектными. С этого момента российские потребители смогут возвращать товары и получать обратно деньги без дополнительных забот, как пишет ngnovoros.ru.

Если же магазин попытается взимать плату за возврат, покупатели могут обратиться за защитой к соответствующим органам.