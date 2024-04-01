Рекордная индексация. Дата нового повышения пенсии уже официально объявлена

Пенсионеров в Российской Федерации ожидает двойная индексация выплат, причем в ближайшее время. Социальные пенсии и пенсии по государственному обеспечению будут проиндексированы на 7%, затрагивая при этом несколько миллионов пенсионеров.

Кроме того, во многих российских регионах страны местные власти приняли решение о значительном повышении пенсий отдельным категориям пенсионеров:

Ветераны труда и труженики тыла получат дополнительно по 1000 рублей.

Пострадавшие от политических репрессий или реабилитированные граждане получат дополнительно по 1500 рублей.

Точные даты зачисления повышенных пенсий, как пишет ngnovoros.ru, могут различаться в зависимости от региона.