Рекордная индексация. Дата нового повышения пенсии уже официально объявлена

Пенсионеров в Российской Федерации ожидает двойная индексация выплат, причем в ближайшее время. Социальные пенсии и пенсии по государственному обеспечению будут проиндексированы на 7%, затрагивая при этом несколько миллионов пенсионеров.
Кроме того, во многих российских регионах страны местные власти приняли решение о значительном повышении пенсий отдельным категориям пенсионеров:
- Ветераны труда и труженики тыла получат дополнительно по 1000 рублей.
- Пострадавшие от политических репрессий или реабилитированные граждане получат дополнительно по 1500 рублей.
Точные даты зачисления повышенных пенсий, как пишет ngnovoros.ru, могут различаться в зависимости от региона.