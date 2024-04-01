Исчезнет на всех заправках в РФ. Очередное изменение на АЗС

С 1 апреля текущего года на заправках сетей «Газпромнефть» и «Лукойл» будет введена система оплаты после заправки. Это крупное изменение, которое означает, что водители сначала заправляются, а затем оплачивают топливо.

Ранее процесс был обратным: водители сначала оплачивали топливо в кассе АЗС, а затем заправлялись.

Теперь же водителям нужно будет вставить заправочный пистолет в бензобак и заправиться на нужную сумму или объем, а оплата производится после этого. На многих заправках будут установлены голосовые информаторы, которые будут напоминать водителям о необходимости оплаты после заправки.

Эксперты считают, что новая система оплаты поможет сэкономить время автомобилистов и сделает процесс заправки более удобным, пишет ГородКиров.