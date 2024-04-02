Эксперты назвали самые популярные направления для отпуска

Летом 2024 года россияне с нетерпением планируют свой отпуск, и в этом году «горячие» направления для отдыха включают в себя Турцию, Грузию, и Армению. Но это еще не все - популярность также набирают Таиланд, Италия, Великобритания и Франция. Отпуск в ОАЭ, Абхазии, Испании, Казахстане, Индонезии, Беларуси и Китае также привлекает часть россиян.

Эксперты по туризму подсчитали процентное отношение Турция лидирует.

Турция лидирует по количеству желающих провести отпуск за границей

Турция лидирует с 22,4%, за ней следуют Грузия с 18,1% и Армения с 4,6%. Таиланд, Италия, Великобритания, Франция, ОАЭ, Абхазия и другие страны также пользуются популярностью среди российских туристов. Лето 2024 обещает быть ярким и запоминающимся временем для многих путешественников, которые стремятся открыть для себя новые страны и культуры.