Пенсионерам увеличат выплаты на треть: нужно написать заявление в СФР

Пенсионеры в Краснодарском крае, у которых на иждивении нетрудоспособные правнуки, могут получить дополнительную выплату к своей пенсии. Для этого следуйте этим шагам:

Убедитесь, что на иждивении у вас есть нетрудоспособные правнуки моложе 18 лет или инвалиды с детства, которые учатся очно до 23 лет.

Узнайте, подпадаете ли вы под условия увеличения фиксированной выплаты.

Для пересмотра суммы доплаты обратитесь в клиентскую службу ОСФР по Краснодарскому краю, в МФЦ или через портал Госуслуг.

Убедитесь, что сумма доплаты не превышает 2711 рублей сверху к основной пенсии и применяется для каждого нетрудоспособного члена семьи или инвалида с детства, но не более чем для трех человек.

Если у вас есть вопросы, позвоните в контакт-центр по указанному номеру: 8 (800) 100-00-01 (пн-чт 08:00-17:00, а также пт 08:00-16:00).