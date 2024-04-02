Будьте готовы к тихому ужасу летом. Синоптики опубликовали прогноз с июня по август 2024 года

Прогнозы экспертов о необычных климатических условиях лета 2024 года в России вызывают серьезную обеспокоенность. Если прогнозы справедливы, гражданам следует принять соответствующие меры для подготовки к экстремальной жаре. Ожидаемое аномальное тепло, особенно в таких регионах, как Москва, Калининград, Тверь, Калуга, Дальний Восток, Урал, Сибирь и Поволжье, требует серьезного внимания и возможного принятия дополнительных мер безопасности со стороны государственных органов и граждан.

Представляет потенциальную угрозу здоровью

Факторы, такие как явление Эль-Ниньо, могут значительно усилить аномалию температурного режима. Это представляет потенциальную угрозу здоровью и безопасности людей, а также может оказать серьезное воздействие на окружающую среду. Поэтому важно принимать меры для адаптации к изменяющемуся климату, включая охлаждение помещений, увлажнение воздуха, защиту от солнечных ожогов и обеспечение необходимого количества воды.

Также необходимо уделить внимание защите растений, животных и экосистем от негативных последствий экстремальной жары, пишет ngnovoros.ru.