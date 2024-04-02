С 3 апреля будет ноль рублей. Сбербанк назвал нововведения для всех россиян

Сбербанк рад сообщить о введении новых привилегий для ценных клиентов, которые предпочитают снимать наличные средства с банковских карт.

С 3 апреля появляется уникальная возможность снимать наличные в кассах торговых организаций до 20 тысяч рублей в сутки без дополнительной комиссии. Этот лимит является одним из самых высоких на рынке. Он превосходит возможности клиентов других банков, которые обычно могут снимать до 5 тыс. рублей в сутки.

Снимать наличные без лишних хлопот

Для использования этой услуги вам всего лишь необходимо совершить покупку на любую сумму в магазине. Теперь можно снимать наличные без лишних хлопот и необходимости поиска банкомата или отделения банка. Эта уникальная возможность доступна в торговых сетях, где установлена соответствующая технология (сети супермаркетов «Пятерочка» и «Перекресток»).

Сбербанк всегда стремится делать банковское обслуживание максимально комфортным и выгодным, пишет ngnovoros.ru.