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С 3 апреля будет ноль рублей. Сбербанк назвал нововведения для всех россиян

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С 3 апреля будет ноль рублей. Сбербанк назвал нововведения для всех россиян
В России
Автор фото: Кагаев Дмитрий

Сбербанк рад сообщить о введении новых привилегий для ценных клиентов, которые предпочитают снимать наличные средства с банковских карт. 

С 3 апреля появляется уникальная возможность снимать наличные в кассах торговых организаций до 20 тысяч рублей в сутки без дополнительной комиссии. Этот лимит является одним из самых высоких на рынке. Он превосходит возможности клиентов других банков, которые обычно могут снимать до 5 тыс. рублей в сутки. 

Снимать наличные без лишних хлопот

Для использования этой услуги вам всего лишь необходимо совершить покупку на любую сумму в магазине. Теперь можно снимать наличные без лишних хлопот и необходимости поиска банкомата или отделения банка. Эта уникальная возможность доступна в торговых сетях, где установлена соответствующая технология (сети супермаркетов «Пятерочка» и «Перекресток»). 

Сбербанк всегда стремится делать банковское обслуживание максимально комфортным и выгодным, пишет ngnovoros.ru.

Информационное агентство «Informing»

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