Указ подписали. Пенсионерам увеличат выплаты на треть

В этом году пенсионеры на Кубани, заботящиеся о своих наследниках, получат дополнительные выплаты к своим пенсиям. Для пожилых граждан в Краснодарском крае, чьи правнуки или внуки нуждаются в опеке из-за отсутствия трудоспособных родителей, сумма пенсий увеличится на треть.

Дополнительный платеж составит 2711 рублей

Изменение затронет пенсионеров, у которых на иждивении находятся нетрудоспособные дети до 18 лет, учащиеся очно до 23 лет или инвалиды с детства. Этот дополнительный платеж составит 2711 рублей сверх основной суммы пенсии. Увеличение выплат будет применяться для каждого нетрудоспособного члена семьи либо инвалида с детства, но не более трех человек.

Для изменения суммы необходимо обратиться в клиентскую службу ОСФР по Краснодарскому краю, МФЦ, через портал Госуслуг. Если возникают вопросы, можно обратиться в контакт-центр по указанному номеру: 8 (800) 100-00-01, пишет ngnovoros.ru.