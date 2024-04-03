Выходные перенесли, этого требует ситуация в стране: в майские праздники внесли изменения

В этом году правительство России внесло изменения в график майских праздников, перенося некоторые выходные дни. Первый выходной, приходившийся на 27 апреля (субботу), был перенесен на понедельник, 29 апреля, который стал дополнительным нерабочим днем.

Вторник, 30 апреля, также стал выходным днем, перенесенным со 2 ноября. Еще один выходной ожидает нас в пятницу, 10 мая, за счет переноса рабочего дня с субботы, 6 января.

Работодатели могут устанавливать собственные графики работы

Майские праздники в этом году начнутся с воскресенья, 28 апреля, и продлятся до воскресенья, 12 мая. Среди них будут и традиционные День труда (1 мая) и День Победы (9 мая). Однако стоит помнить, что работодатели могут устанавливать собственные графики работы, поэтому рекомендуется уточнять у них конкретные даты выходных дней, пишет ngnovoros.ru.