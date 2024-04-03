Указ подписан: с 3 апреля за воду и отопление пенсионеры больше не платят

Эта новая мера поддержки для пенсионеров, вступившая в силу с 3 апреля 2024 года, предоставляет им право на освобождение от оплаты некоторых коммунальных услуг в случае их низкого качества. Согласно новой политике, пенсионеры освобождены от оплаты отопления, если в их квартире длительное время держится температура ниже установленных норм. Также они могут не оплачивать услугу горячей воды, если ее качество не соответствует санитарным нормам.

Новые возможности для доказательства недобросовестности поставщиков услуг включают в себя возможность сделать фотографию или видеозапись проблемы. Процедура упрощена, что делает доказательство факта некачественного оказания коммунальной услуги более доступным.

Стоит отметить, что Верховный суд принял решение о праве пенсионеров на компенсацию половины стоимости услуги в случае наличия доказательств ее плохого качества. Эти изменения направлены на защиту интересов пожилых граждан и обеспечение им надлежащих условий проживания.